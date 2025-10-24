GRABADO el 24-10-2025

Caso Eduardo Ruiz: Luis Magallanes sería eximido de responsabilidad penal y pagaría indemnización

En diálogo con Exitosa, el abogado del suboficial Luis Magallanes, Stefano Miranda, sostuvo que el proceso de su patrocinado debería terminar eximiéndolo de responsabilidad penal por la muerte de Eduardo Ruiz. No obstante, remarcó que el policía sí deberá pagar una indemnización a los deudos de 'Truko'.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

MML confirma código 2 en incendio cerca al Congreso.

¡Urgente! Incendio se extiende en varios edificios en el jirón Junín.

Iquitos: Radio Exitosa ayuda a damnificados por voraz incendio en localidad de Punchana.

INCENDIO cerca al Congreso de la República desata alerta entre comerciantes.

Guillermo Bermejo estuvo VINCULADO al terrorismo desde el año 2006, afirma Pedro Yaranga.

Incendio cerca al Congreso de la República: Reportan siniestro en edificio ubicado en Jr. Junín.

MINJUSDH inaugura pabellón de extrema seguridad en Ancón I: Alias 'El Jorobado' se encuentra allí.

¿Qué EFECTOS ha generado el FÁRMACO CONTAMINADO por bacteria en más de 30 pacientes?.

¿Congreso aprobó leyes 'PRO CRIMEN'? Expertos analizan normas cuestionadas por GENERACIÓN Z.

Allanamientos solo se pueden realizar con presencia de abogado: ¿Es viable en todos los delitos?.

PNP puede investigar por nueva ley: "No tiene especialistas", cuestiona abogado de IDL.

Congreso aprueba nuevo plazo para colaboración eficaz: ¿Ley beneficia a criminales?.

INFORMAMOS Y OPINAMOS con KARINA NOVOA - 24/10/25.

Caso Eduardo Ruiz: Luis Magallanes sería eximido de responsabilidad penal y pagaría indemnización.

Óscar Arriola deberá rendir cuentas tras culpar a Magallanes por caso Eduardo Ruiz, según abogado.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.