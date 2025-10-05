Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de paz propuesto por Trump LR
Delegaciones de Israel y Hamás se reunieron en Egipto para discutir la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, que busca un alto el fuego en Gaza y la liberación total de los rehenes. El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, llegó a El Cairo desde Doha, en su primera salida tras sobrevivir a un intento de asesinato israelí.
El plan contempla el canje de 48 rehenes por prisioneros palestinos, seguido de un cese inmediato de hostilidades y la retirada progresiva de las tropas israelíes. Con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, las conversaciones generan expectativa como el primer intento real de implementar una tregua duradera.
