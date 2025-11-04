GRABADO el 04-11-2025

Fuertes lluvias dejan calles inundadas en Piura y Lambayeque ROTATIVARPP DESPACHO

Piura y Lambayeque amanecieron inundadas tras varias horas de lluvia, con calles, viviendas y mercados afectados.



Desde RPP Noticias

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

