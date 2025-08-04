GRABADO el 04-08-2025

MINJUS: es necesaria la reforma estructural del sistema de justicia

Conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia.

Revisión de inscripción de partidos para elecciones generales en su momento decisivo.

FIL Lima 2025 ofrece libros para todos los gustos.

Producción de pisco alcanza 2 millones de litros en el primer trimestre de 2025.

Partidos políticos se preparan para definir a sus candidatos.

Templo milenario de Puémape revela nuevos secretos.

6 de agosto: ¿por qué es feriado en Perú?.

Andina en Regiones: sector público y privado unen esfuerzos para aliviar carga en Machu Picchu.

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia.

Las 5 del día: Fondo Mivivienda proyecta 65 mil casas con créditos desde 8.

Normas Legales: exoneran de visa por negocios a ciudadanos de Singapur.

Pisco, motor estratégico de la cultura y economía nacional.

MINJUS: es necesaria la reforma estructural del sistema de justicia.

Censo Nacional inicia hoy en todo el Perú.

Peruanos en el exterior: proponen crear centro de respuesta rápida.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.