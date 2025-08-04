GRABADO el 04-08-2025

MINJUS: es necesaria la reforma estructural del sistema de justicia

Conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia.

Revisión de inscripción de partidos para elecciones generales en su momento decisivo.

FIL Lima 2025 ofrece libros para todos los gustos.

Producción de pisco alcanza 2 millones de litros en el primer trimestre de 2025.

Partidos políticos se preparan para definir a sus candidatos.

Templo milenario de Puémape revela nuevos secretos.

6 de agosto: ¿por qué es feriado en Perú?.

Andina en Regiones: sector público y privado unen esfuerzos para aliviar carga en Machu Picchu.

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia.

Las 5 del día: Fondo Mivivienda proyecta 65 mil casas con créditos desde 8.

Normas Legales: exoneran de visa por negocios a ciudadanos de Singapur.

Pisco, motor estratégico de la cultura y economía nacional.

MINJUS: es necesaria la reforma estructural del sistema de justicia.

Censo Nacional inicia hoy en todo el Perú.

Peruanos en el exterior: proponen crear centro de respuesta rápida.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia

video

Revisión de inscripción de partidos para elecciones generales en su momento decisivo

video

FIL Lima 2025 ofrece libros para todos los gustos

video

Producción de pisco alcanza 2 millones de litros en el primer trimestre de 2025

video

Partidos políticos se preparan para definir a sus candidatos

video

Templo milenario de Puémape revela nuevos secretos

video

6 de agosto: ¿por qué es feriado en Perú?

video

Andina en Regiones: sector público y privado unen esfuerzos para aliviar carga en Machu Picchu

video

Perú celebra 201 años de la batalla de Junín que allanó nuestra independencia

video

Las 5 del día: Fondo Mivivienda proyecta 65 mil casas con créditos desde 8

video

Normas Legales: exoneran de visa por negocios a ciudadanos de Singapur

video

Pisco, motor estratégico de la cultura y economía nacional

video

MINJUS: es necesaria la reforma estructural del sistema de justicia

video

Censo Nacional inicia hoy en todo el Perú

video

Peruanos en el exterior: proponen crear centro de respuesta rápida

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo