La creciente ola de asesinatos y asaltos armados en el Perú no solo ha generado temor entre los peruanos, sino que ahora también afecta a cientos de turistas extranjeros. La situación ha escalado a tal punto que la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado advirtiendo a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar o residir en Perú, en especial en la capital.



Las estadísticas son alarmantes: solo en 2023, la delincuencia ha generado pérdidas económicas superiores a los 35 mil millones de soles. La advertencia de Estados Unidos no solo resalta esta situación, sino que podría tener efectos en sectores clave, como el turismo y la inversión extranjera, que dependen de la seguridad para atraer visitantes y capitales. Eventos importantes como la próxima cumbre de APEC y la inauguración del megaproyecto del puerto de Chancay también podrían verse afectados, lo que generaría aún más incertidumbre económica.



A solo horas de emitirse la alerta, la Cancillería peruana respondió intentando minimizar la ola de violencia, afirmando que el estado de emergencia es efectivo en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, este pronunciamiento ha generado dudas entre especialistas, quienes consideran que las medidas implementadas aún no logran reducir significativamente el crimen en el país.



PREOCUPACIÓN POR INSEGURIDAD



La alerta emitida por Estados Unidos no solo pone en riesgo el turismo y la economía, sino que también evidencia una preocupación creciente por la seguridad en Perú a nivel internacional. Mientras tanto, la población y el sector privado esperan con urgencia una estrategia efectiva que controle la crisis y recupere la confianza en la seguridad pública.





