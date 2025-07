GRABADO el 15-07-2025

Congresista Alex Paredes renuncia al Bloque Magisterial y se une a la bancada de Somos Perú

A pocos días del cambio de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, el congresista Alex Paredes renunció formalmente a la bancada Bloque Magisterial y anunció su incorporación a Somos Perú.



Mediante carta dirigida al portavoz de este grupo, Héctor Valer, Paredes sustentó su solicitud argumentando su inscripción partidaria y cumplimiento del Reglamento del Congreso. Adjuntó su carta de renuncia al anterior grupo parlamentario como requisito procedimental.



Otra renuncia e incorporación a Somos Perú



En paralelo, la congresista Elizabeth Medina también anunció el último lunes 14 de julio, su renuncia al Bloque Magisterial, con miras a la nueva legislatura, incorporándose también a Somos Perú.



En oficio dirigido a Valer, Medina replicó el fundamento de Paredes. "He cumplido con presentar mi carta de renuncia ... por lo que me encuentro habilitada para integrar un nuevo grupo parlamentario".



Otras renuncias congresales



Estas renuncias se producen junto con la dimisión de la parlamentaria Kelly Portalatino a la bancada de Perú Libre, presentada el viernes 11 de julio. Portalatino llegó al Congreso en 2021 con dicha organización política, aunque aún no ha comunicado ni especificó su nueva adscripción.

Desde 24 Horas

Aliaga pide auditar liberación de exlíder de 'Los Pulpos': "De por medio está la seguridad nacional".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 15 DE JULIO DEL 2025.

Juan Carlos Liendo: En la gestión de Dina Boluarte se ha hecho costumbre apedrear a la presidenta.

Dina Boluarte tras enfrentamientos en Iquitos: No vamos a atender agendas políticas.

Sunat exige a la MML justificar valorización de S/ 822 millones por trenes donados.

Robos de celulares disminuyeron en 8.3 en el primer semestre del año, según Osiptel.

Dirigente de CGTP tras enfrentamientos en Iquitos: Era una marcha pacífica, pero la PNP nos reprimió.

Congresista Alex Paredes renuncia al Bloque Magisterial y se une a la bancada de Somos Perú.

César Acuña viaja a Piura para realizar proselitismo político.

María Acuña niega haber invadido parque de Surco: advierte querella a alcalde sino se rectifica.

Renzo Reggiardo sobre Rafael López Aliaga: Estoy seguro que será un gran presidente.

Liberan a excabecilla de 'Los Pulpos': PJ declaró fundado habeas corpus a su favor.

El Monstruo es buscado en Brasil por 160 efectivos del Grupo Especial contra el crimen organizado.

Piura: Reo recibe videollamada en plena requisa en penal.

Lince: vecinos aseguran que accidentes ocurren constantemente en cruce de Pardo de Zela con Arequipa.

Además hoy día 16 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.