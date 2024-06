Jesús Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, se pronunció sobre la reciente encuesta realizada por Ipsos, que revela que el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, no cuenta con el respaldo de los empresarios en el país.



En ese sentido, aseguró que se trata de una situación entendible, teniendo en cuenta que no existe políticas claras por parte del Ejecutivo para reactivar la economía, sobre todo en el sector industrial, cuyas cifras, según refiere, continúan en rojo desde hace varios meses.



La industria sigue con cifras negativas porque lo de abril es simplemente un rebote estadístico por el tema de la pesca, pero si vemos la data a largo plazo desde hace 14 o 15 meses la industria sigue cayendo y no vemos una tendencia para que esto se pueda recuperar, sostuvo.



SOBRE MINISTRO DE ECONOMÍA



Finalmente, Salazar Nishi cuestionó la gestión del actual ministro de Economía, José Arista. El Perú no necesita un ministro de Economía que cuide la caja del Estado, necesita un ministro que reactive la economía nacional, enfatizó en entrevista con Tatiana Alemán.

