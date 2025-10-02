ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 2 de octubre del 2025
Fe de Erratas PARO DE TRANSPORTES FUE ACATADO PARCIALMENTE. NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.
Huancayo: Pareja de delincuentes cogotea a solitaria transeúnte para robarle todo.
Juan Manuel Cavero: Nuevo Ministro de Justicia tiene cuestionamientos en el sector transporte.
Gobierno sin rumbo en seguridad ciudadana según expertos.
El agustino: Cae alias "pajarito" tras ser captado vendiendo droga.
Surquillo: Camioneta es aplastada por un poste y la conductora se salva de milagro.
'Secretos de cocina': Aprende a preparar el famoso 'ratatouille' con Sandra Plevisani.
'Secretos de cocina': Programa del jueves 2 de octubre del 2025.
Dina Boluarte sobre la inseguridad ciudadana: "Estamos evaluando declarar en emergencia".
Dina Boluarte y su respuesta a los transportistas: "Son ustedes los que dejan de generar ingresos".
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025.
¡Tragedia en Mi Perú! Un muerto y 18 heridos tras accidente protagonizado por camión sin frenos.
Juan Manuel Cavero Solano juramenta como el nuevo ministro de Justicia.
Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados".
Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.
