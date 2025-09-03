GRABADO el 03-09-2025

La Fiscalía vincula al exministro del Interior Juan José Santiváñez y a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, con un presunto esquema de pagos ilegales, uso indebido de personal policial y favorecimientos para asegurar el control de la concesión minera.



