El comediante #KikeSuero reveló todo en #caféconlachevez : sus inicios, "Recargados de Risa", sus excesos, la venta de caramelos, romances, su esposa, se encerró en un hotel durante un año, sus conflictos con Magaly Medina y más. Ponte cómodo y disfruta de un café con mucho 'chimi chimi'. #podcast #trome #entrevista



00:00 INICIO

02:59 LOS INICIOS DE KIKE SUERO EN PEÑA FERRANDO

03:37 LOS NUEVE HIJOS DE KIKE SUERO

09:53 CUANDO OLVIDÓ A SU HIJO EN UN BUS

16:18 CUANDO PERDIÓ A SU HIJA EN MEGAPLAZA.

21:10 KIKE SUERO NO ERA FELIZ: “ME FALTABA ALGUIEN QUE ME DIRIJA”

21:45 LOS CONSEJOS DE GUILLERMO GUILLE Y RAMÓN GARCIA: “NO TENÍA UN NORTE”

23:01 CUÁNTO GANABA VENDIENDO CARAMELOS EN LA CALLE

24:46 LA HISTORIA CON SU PADRE: “REPARTÍA VÍVERES A LOS VECINOS”

26:07 CONFIESA: “HE TENIDO SUERTE DE EXPERIMENTAR EL FRÍO Y EL HAMBRE”

29:37 “BEBÍA DEMASIADO, ME ENCERRABA EN UN HOTEL CON UNA BOTELLA DE WHISKY”

33:00 SU EXPERIENCIA CON LAS DROGAS

35:39 CUANDO LOS CACHACOS LO SACABAN DEL HOTEL.

42:02 KIKE SUERO Y SU FRASE A MAGALY: “APARIENCIA Y REALIDAD”

44:49 ESTUVO ENCERRADO TOMANDO UN AÑO EN UN HOTEL EN LOS OLIVOS: “SIN COMER”

50:50 KIKE SUERO LE COMPRÓ ANILLO DE COMPROMISO, PERO LE COSTÓ 3 SOLES.

53:13 LAS VECES QUE LO DESPIDIERON DE LA TV

58:08 ERNESTO PIMENTEL: “SIEMPRE HA CREÍDO EN MÍ”

58:53 LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA SOBRE SU HIJA: “FUE DESESPERANTE”

01:03:18 LAS TRABAS QUE LE PUSIERON EN LA TV: “HABIA MUCHOS CELOS"

01:06:15 ¿KIKE ES EL SUCESOR DE MELCOCHITA

01:10:03 CUÁNTO GANABA EN RECARGADOS DE RISA: “PUDE COMPRAR UN EDIFICIO”

01:15:42 CAFÉS CARGADOS



