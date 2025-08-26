GRABADO el 26-08-2025

Jorge González Izquierdo: 'Tomará tiempo para que la gente sienta el crecimiento económico'

En diálogo con Exitosa, el economista Jorge González Izquierdo señaló que tomarán "varios trimestres" para que la ciudadanía sienta el crecimiento económico, ello tras las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte.



