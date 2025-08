GRABADO el 04-08-2025

Julio César Uribe recuerda partido junto a 'Castor' y lanza impactante comentario

En comunicación con Exitosa, Julio César Uribe recordó la vez en que jugó un partido de fútbol junto a Gonzalo Núñez, señalando que las habilidades del 'Castor' en la cancha no fueron las esperadas. "No juega, sino alinea. Y entre jugar y alinear, hay una diferencia", comentó.



Noticias del Perú y actualidad, política.



