GRABADO el 19-08-2025

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 19/08/2025 FCCRPP

EnVivo Fútbol Como Cancha con Alan Diez, Jesús "El Tanke", Andrea Closa y Juan Carlos Ortecho.

EnVivo FÚTBOL COMO CANCHA 19 DE AGOSTO de 2025

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

