La antropóloga Norma Correa criticó al Gobierno por decretar las clases virtuales. Señaló que desde el Ejecutivo "se han acostumbrado a afectar el derecho de los niños a aprender".



Ella consideró que esta medida que ha salido tarde y que no tiene sustento. "El Gobierno se ha acostumbrado a cerrar la educación por problemas de gobernabilidad. Piensan que las clases remotas son un parche. Eso es un facilismo. Se afecta a 2.4 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria", remarcó.



En el programa 'Buenas nuevas, malas nuevas', manifestó que las clases virtuales no reemplazan a las presenciales. Advirtió que hay familias que no tienen los equipos tecnológicos necesarios, y que muchos padres deben salir a trabajar, por lo que los escolares no podrán recibir el apoyo necesario.



También alertó que esta medida está afectando a la comunidad de profesores, ya que, si no preparan sus clases el fin de semana, no tendrán qué enseñar durante las clases virtuales.



