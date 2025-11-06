GRABADO el 06-11-2025

Cristina Kirchner, acusada por corrupción: inicia juicio oral por Causa cuadernos LR

En Buenos Aires comenzó uno de los procesos judiciales más esperados en la historia reciente de Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un juicio oral por la conocida causa de los cuadernos, en la que se la acusa de liderar una presunta red de sobornos entre empresarios y funcionarios durante su gobierno y el de Néstor Kirchner. La Fiscalía la señala como jefa de una asociación ilícita y coautora de múltiples hechos de cohecho. La defensa denuncia persecución política. El caso sacude nuevamente la relación entre poder político y justicia en el país.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

