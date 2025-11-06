GRABADO el 06-11-2025

María Corina Machado en CADE 2025: Perú no debe repetir la tragedia de Venezuela LR

La líder venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participó en CADE Ejecutivos con un mensaje contundente al Perú y la región. Alertó sobre los peligros del populismo y llamó a proteger la democracia con responsabilidad y firmeza. Destacó que la libertad no se hereda, se defiende con convicción.
Machado advirtió que lo que ocurre en cualquier país latinoamericano repercute en toda la región. Instó a los líderes a unirse en defensa de la libertad, el mérito y el estado de derecho. Su discurso cerró con un llamado claro: Venezuela será libre con el apoyo de toda América Latina.

