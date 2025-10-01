Al Día con Willax - OCT 01 - 3/5 - BRASIL SUSPENDE COOPERACIÓN JUDICIAL CON PERÚ Willax
Hechos en Willax - OCT 01 - 1/3 - REALIZAN OPERATIVOS CONTRA LOS RIVALES DE 'EL MOSTRUO' Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - 4/5 - ALCALDE IMPLICADO EN RED CRIMINAL DEL 'JOROBADO' Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - 5/5 - UN POLÉMICO PROYECTO DEL CONGRESISTA VALER Willax.
Yo Caviar - OCT 01 - 1/1 - ONG ROJA APRODEH ACUSA A COMANDANTE CHÁVEZ Willax.
Al Día con Willax - OCT 01-PNP TENÍA CONOCIMIENTO DEL OPERATIVO PARA CAPTURAR AL 'MONSTRUO' Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - TRASLADARÁN A MONTESINOS Y TERRORISTAS A ANCON II Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - CAPTURAN A ASESINOS DE YOUTUBER RUBÉN CANALES Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - ROBAN JOYAS DE ORO Y PLATA DE UNA GALERÍA Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - VELA Y JOSÉ DOMINGO SÓLO HAN OBTENIDO FAMA Y PODER Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - 2/5 - DEJAN EN SUSPENSO MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SANTIVAÑEZ Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - OPERATIVO CONTRA RED CRIMINAL DE ALIAS 'JOROBADO' Willax.
Camotillo El Tinterillo - SET 30 - 1/1 Willax.
Al Día con Willax - OCT 01 - 1/5 - ALLANAN CASA DE ALCALDE IMPLICADO EN RED CRIMINAL Willax.
Habla Chino - SET 30 - ENTREVISTA COMPLETA A GUILLE CASTAÑEDA Willax.
Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.
