JNJ acatará falló que restituye a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pero apelará ante el PJ

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, anunció que acatarán el fallo que ordena restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pero aclaró que apelarán la medida ante el Poder Judicial. Precisó que al tratarse de una medida cautelar, esta deberá cumplirse durante el trámite de la apelación.



"Tratándose de una medida cautelar, cualquier apelación de la parte, en este caso de la Procuraduría de la JNJ, va a ser concedida sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener que cumplir con la disposición judicial de medida cautelar", explicó el titular de la JNJ. Ríos reiteró que, en teoría y procesalmente, pueden apelar el fallo, pero "se tiene que dar cumplimiento" a lo ordenado por el juzgado.



El presidente de la JNJ detalló que "hay un plazo fijado en la misma resolución de cinco días a partir del día de la notificación que recién comienza hoy" para presentar la apelación correspondiente.



Restitución y por qué fue suspendida Espinoza



Como se recuerda, el último lunes 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que Delia Espinoza sea repuesta en el cargo de fiscal de la Nación.



Ante este fallo del Poder Judicial, quedó sin efecto la medida de "suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación" que la JNJ aplicó contra Espinoza Valenzuela por el proceso disciplinario en su contra por el caso Patricia Benavides.

