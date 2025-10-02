GRABADO el 02-10-2025

'Secretos de cocina': Programa del jueves 2 de octubre del 2025

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas PARO DE TRANSPORTES FUE ACATADO PARCIALMENTE. NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.

Huancayo: Pareja de delincuentes cogotea a solitaria transeúnte para robarle todo.

Juan Manuel Cavero: Nuevo Ministro de Justicia tiene cuestionamientos en el sector transporte.

Gobierno sin rumbo en seguridad ciudadana según expertos.

El agustino: Cae alias "pajarito" tras ser captado vendiendo droga.

Surquillo: Camioneta es aplastada por un poste y la conductora se salva de milagro.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 2 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar el famoso 'ratatouille' con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del jueves 2 de octubre del 2025.

Dina Boluarte sobre la inseguridad ciudadana: "Estamos evaluando declarar en emergencia".

Dina Boluarte y su respuesta a los transportistas: "Son ustedes los que dejan de generar ingresos".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025.

¡Tragedia en Mi Perú! Un muerto y 18 heridos tras accidente protagonizado por camión sin frenos.

Juan Manuel Cavero Solano juramenta como el nuevo ministro de Justicia.

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados".

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.