GRABADO el 17-09-2025

Koki Noriega presidente ANGR respalda posición de gobernador de Cusco por CRISIS EN MACHU PICCHU

Conversamos con Koki Noriega, gobernador regional de Ancash y Presidente de la ANGR, quien habla sobre el conflicto generado en Cusco con la maravilla del mundo, Machu Picchu, además nos habla sobre el aeropuerto de Ancash.

p21tv entrevista21 ancash

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

SOBRE MACHU PICCHU Silva Martinot: "Hay un INTERÉS ECONÓMICO de parte del gobernador de Cusco".

EN VIVO Fiscal de la Nación no acudirá a la JNJ.

Ipsos Perú: "No hay un líder, por más popular que sea, que pueda endosar votos" ELECCIONES 2026.

Felipe Morris SOBRE NUEVO RETIRO DE LAS AFP: "Octavo retiro es una medida populista".

¿Por qué se cobrará la nueva tarifa en el Aeropuerto Jorge Chávez? Vocera de LAP responde.

Carlos Casas: "El retiro de los fondos de AFP podría empezar en noviembre".

Luis Galarreta de Fuerza Popular: "Delia Espinoza es una persona peligrosa para la democracia".

EN VIVO: EL SEÑOR DE LOS MILAGROS dan detalles del recorrido: Irá al Callao.

¿TRUMP CELEBRA? Jimmy Kimmel SUSPENDIDO indefinidamente tras comentarios sobre Charlie Kirk.

EN VIVO Analizamos lo dicho por el ministro de Dina Boluarte, JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ en el Congreso.

CASO AUDIO 'EL DIABLO': CONGRESO EVALÚA CENSURA a Santiváñez y Arana afirma Ed Málaga.

Koki Noriega presidente ANGR respalda posición de gobernador de Cusco por CRISIS EN MACHU PICCHU.

EN VIVO Ministro Juan José Santiváñez y Premier Eduardo Arana RESPONDEN SOBRE 'EL DIABLO'.

Tensión con la OTAN: Rusia y Bielorrusia realizan maniobras militares masivas.

PREMIOS SUMMUM La gastronomía es el mayor orgullo de los peruanos afirma Patricia Rojas de IPSOS.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.