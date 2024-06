¡Su amor platónico! #JeffersonFarfán revela que está enamorado de una cantante. 'La foquita' sigue hablado de todo con su tío Cuto. En esta tercera parte del esperado encuentro, el ex jugador de Alianza Lima habla sobre su etapa en la selección con Gareca, su película 'El 10 de la calle', la vasectomía que se realizó y revela el nombre de la cantante de quien vive enamorado. No te pierdas esta última parte del encuentro entre 'La foquita' y Cuto. Harto aguadito como te gusta en esta entrevista #trome #entrevistas



Sobrin@! Porque la fe es lo más lindo de la vida Con Apuesta Total, juega desde 1 sol, ¡regístrate ya! En https://enlace.at/LFDC-promomessi10 y participa por una de las 150 entradas dobles! Y si no vives en Lima, gana tu entrada con pasaje y estadía incluida. Apuesta Total, ¡Para ganar, hay que creer!



Porque La Fe es lo más lindo de la vida ...y las Oportunidades Únicas del @BancoFalabellaPeru también



La Fe de Cuto llega gracias a Dayr Perú, empresa peruana dedicada a la fabricación y distribución de productos plásticos: https://www.tiktok.com/@dayrperuoficial



00:00 INICIO

01:33 LO QUE PASÓ EN EL HOTEL DE CONCENTRACIÓN EN PANAMÁ

03:18 FARFÁN HABLA SOBRE LA ETAPA DE GARECA EN LA SELECCIÓN

12:42 CLASIFICACIÓN A RUISIA 2018 Y CÓMO LO VIVIERON EN EL CAMERINO

18:12 LAS ELIMINATORIAS A QATAR 2022

22:04 EL REGALO ESPECIAL QUE AMACHARO LE HIZO A JEFFERSON

24:48 CUTO LE RECLAMA A FARFÁN POR LA PELÍCULA QUE HIZO

31:09 JEFFERSON Y CUTO HABLAN SOBRE SU DISTANCIAMIENTO QUE DURÓ OCHO AÑOS

35:50 JEFFERSON FARFÁN SE HIZO LA VASECTOMIA

38:31 ¿EL SOLTERO MÁS CODICIADO

41:06 LOS GUSTITOS QUE JEFFERSON SE DA

44:34 CONOCIENDO AL PERSONAJE



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Además hoy dia 29 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.