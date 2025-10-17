GRABADO el 17-10-2025

¿Creen que Piero Cari podría ser titular en Alianza Lima? WillaxDeportes PieroCari AlianzaLima

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.



Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Hechos en Willax - OCT 17 - DEJAN NUEVA AMENAZA CON GRANADA EN PENAL CASTRO CASTRO Willax.

Hechos en Willax - OCT 17 - CAMBIOS EN LOS JEFES POLICIALES DE UNIDADES Willax.

Gastón Rodríguez: "Estas actitudes son repetitivas".AlDíaConWillax GastónRodríguez.

"A él (Magallanes) se lo ha expuesto a una función que no cumplía" AlDíaConWillax LuisMagallanes.

Al Día con Willax - OCT 17 - 3/4 - CAPTURAN A ESTAFADORES QUE OPERABAN EN NOTARÍA FALSA Willax.

Últimos momentos de Eduardo Ruiz, antes de perder la vida AlDíaConWillax EduardoRuiz GeneraciónZ.

"Todos los policías que ven ahí, están debidamente certificados, no son cualquiera".AlDíaConWillax.

¿Creen que Piero Cari podría ser titular en Alianza Lima? WillaxDeportes PieroCari AlianzaLima.

Al Día con Willax - OCT 17 - 4/4 - SANGRE Y VIOLENCIA EN MARCHA DE LA "GENERACIÓN Z" Willax.

Yo Caviar - OCT 17 - 1/1 - ESTE ES EL NIVEL DE LA GENERACIÓN Z, TAN MANIPULABLE Willax.

Al Día con Willax - OCT 17 - ANUNCIAN DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Willax.

Al Día con Willax - OCT 17 - MI CLIENTE SACÓ SU ARMA DE FUEGO, PERO DISPARÓ AL PISO Willax.

Al Día con Willax - OCT 17 - ASÍ FUE LA VIGILIA POR LA MUERTE DE EDUARDO RUIZ Willax.

Al Día con Willax - OCT 17 - 1/4 - ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE EDUARDO RUIZ Willax.

Al Día con Willax - OCT 17 - MARCHA NACIONAL EN LIMA TERMINÓ EN TRAGEDIA Willax.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Willax Televisión

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.