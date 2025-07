GRABADO el 17-07-2025

¿ESTAFA millonaria? TRENES DE ALIAGA cuestan S/822 MILLONES, pero valen S/22 MILLONES NewsLR

Los trenes del proyecto LimaChosica impulsado por Rafael López Aliaga llegaron desde EE. UU., pero en lugar de esperanza, han desatado una tormenta de dudas. SUNAT ha detectado una alarmante diferencia de más de S/ 800 millones entre su valor real y el declarado por la Municipalidad de Lima. ¿Por qué algo donado por 4.9 millones aparece registrado como si costara S/ 822 millones? ¿Qué es el valor técnico patrimonial y por qué podría causar problemas fiscales?



Además, más del 80 de los vagones están dañados y uno incluso se descarriló en plena presentación. ¿Estamos ante un caso de mala gestión o una operación con irregularidades graves? Analizamos todo: cifras, fallas técnicas, implicancias legales y lo que podría venir.



Dinos en los comentarios: ¿Confías en este proyecto o crees que es otra promesa rota?



No olvides suscribirte para más noticias.



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública







trenes lima chosica

rafael lópez aliaga trenes

trenes caltrain lima

trenes con sobreprecio lima

sunat trenes lima

escándalo trenes lima

vagones dañados lima

locomotoras usadas lima

trenes descarrilados lima

trenes lima 822 millones

irregularidades municipalidad lima

trenes segunda mano perú

trenes lima estados unidos

valor técnico patrimonial trenes

aduanas trenes lima

trenes de donación caltrain

fiscalización trenes lima

sunat vs municipalidad de lima

trenes lima escándalo financiero

sobrevaloración trenes lima

trenes para descongestionar lima

tren lima chosica en crisis

trenes usados peligrosos lima

promesas incumplidas aliaga

trenes de risa lima

trenes chatarra lima

tren lima 2025

tren lima noticias hoy

rafael lópez aliaga proyecto tren

tren lima chosica problemas

tren lima chosica noticias

trenes descarrilados perú

trenes defectuosos lima

trenes lima vs sunat

trenes en problemas perú

trenes chatarra escándalo

tren lima corrupción

tren lima valorización falsa

tren lima sobreprecio

tren lima polémica

tren lima dudas fiscales

tren lima sunat aduanas

tren lima inversión cuestionada

tren lima choques técnicos

tren lima repuestos defectuosos

tren lima locomotoras rotas

tren lima valor real vs declarado

tren lima peritaje sunat

tren lima escándalo municipalidad

tren lima lópez aliaga crítica

tren lima donación vs compra

tren lima transparencia exigida

tren lima patrimonial vs comercial

tren lima noticias recientes

tren lima chosica 2025 avance

tren lima estimación errónea

tren lima millones sin justificar

tren lima perú actualidad

tren lima presupuesto inflado

tren lima observaciones sunat

tren lima cuestionamientos legales

tren lima descarrilamiento

tren lima vagones obsoletos

tren lima malas condiciones

tren lima riesgo operativo

tren lima dudas técnicas

tren lima polémica en redes

tren lima controversia nacional

tren lima fiscalización urgente

tren lima sobrecosto alarmante

¡Peligro en Ate! Tren Lima-Chosica pone a 10 mil familias en riesgo LR.

JAIME CHINCHA: "Hay SANGRECITA MALOGRADA que la MUNICIPALIDAD DE LIMA entregó HNewsLR.

PARO por FIESTAS PATRIAS: transportistas buscarán que BOLUARTE no dé MENSAJE A LA NACIÓN HNewsLR.

MEMOREX PARA DINA BOLUARTE: LO MÁS COMENTADO POR RMP, JULIANA Y JAIME EN MODO REACCIÓN.

¿ESTAFA millonaria? TRENES DE ALIAGA cuestan S/822 MILLONES, pero valen S/22 MILLONES NewsLR.

PARO POR FIESTAS PATRIAS: transportistas protestan contra Dina Boluarte HARDNEWS.

Tragedia en Irak: Más de 60 muerts en incendio de centro comercial LR.

RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 17 de julio LR.

ÚLTIMA HORA ISRAEL bombardea la ÚNICA IGLESIA CATÓLICA en GAZA: ataque dejó 4 MUERTS LR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA INSULTÓ A MADRE DE OLLA COMÚN Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha.

Nueva York Bajo el Agua: ¿Está preparada para una inundación? NewsLR.

Basta ya de este GOBIERNO USURPADOR ArdeTroya con JULIANA OXENFORD HNewsLR.

PEDRO CASTILLO: PJ realiza audiencia por golpe de Estado contra el exmandatario HARDNEWS.

Brasil: futbolista intentó celebrar como Cristiano Ronaldo y se lesionó LR.

CHILE avanza con BUSES ELÉCTRICOS mientras LIMA SE HUNDE en promesas rotas NewsLR.

Además hoy día 17 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.