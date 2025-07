GRABADO el 17-07-2025

CHILE avanza con BUSES ELÉCTRICOS mientras LIMA SE HUNDE en promesas rotas NewsLR

¿Buses eléctricos con aire acondicionado, WiFi y cero contaminación? En Santiago de Chile ya son una realidad con más de 300 nuevas unidades operativas. Mientras tanto, en Lima, los polémicos trenes de Porky siguen sin funcionar y con serias dudas sobre su viabilidad.



En este video analizamos dos visiones totalmente opuestas del transporte urbano en América Latina: una enfocada en la sostenibilidad y el bienestar ciudadano, y otra marcada por la improvisación, las promesas incumplidas y el desperdicio millonario de recursos públicos.



Te mostramos cómo Chile lidera el cambio hacia una movilidad limpia, y por qué Perú sigue atrapado en proyectos sin pies ni cabeza. ¿Debe Lima apostar por una flota eléctrica moderna como la de Santiago? ¿Qué opinas de los trenes comprados por Rafael López Aliaga?



