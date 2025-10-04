GRABADO el 04-10-2025

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?

Cuándo conoceremos las listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026?.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua quechua Cusco Collao.

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025.

8 de cada 10 peruanos teme que campañas electorales sean financiadas con dinero ilegal .

Hoy vence el plazo para aprobar cambios para las elecciones regionales y municipales 2026 .

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

La previa a las primarias.

¡Recorremos Gamarra!.

ENVIVO Elige2026.

PERÚ ELECTORAL: Más de 100 mil peruanos beneficiados con nueva Oficina Desconcentrada de Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025.

¿Cuántas autoridades están afiliadas a un partido inscrito para las EleccionesGenerales?.

Un fiscalizador por mesa de sufragio La meta del JNE para las Elecciones2026.

Fechas clave de octubre rumbo a las Elecciones Generales 2026 .

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

Jurado Nacional de Elecciones

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

