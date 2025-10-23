GRABADO el 23-10-2025

JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025

El Tribunal Constitucional declara fundada medida cautelar del JNE y resguarda el cronograma electoral.

Y además:

00:00 Inicio del noticiero
02:24 Entrevista a presidente del JNE, Roberto Burneo
20:17 ¿Qué autoridades elegiremos en las Elecciones Generales 2026?
21:43 ¿Cómo buscar antecedentes de candidatos?
24:36 Imágenes de Chiclayo, Lambayeque

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

