GRABADO el 26-09-2025

Hábitos de María Branyas, la mujer que vivió 117 años ROTATIVARPP SHORTRPP

Investigadores estudiaron la vida de María Branyas Morera, quien alcanzó la impresionante edad de 117 años. Según explicó el Dr. Elmer Huerta, el estudio reveló información sobre su salud, genética y estilo de vida.



Más información en rpp.pe

RPP Salud



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Hábitos de María Branyas, la mujer que vivió 117 años ROTATIVARPP SHORTRPP



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 26/09/2025 ADNRPP.

ENVIVO ¡TEME POR SU VIDA! "YO SÉ QUE LLEGANDO ME VAN A MATAR" AFIRMÓ "EL MONSTRUO" PUROSFACTOS.

La tradición de la Marinera evoluciona en Trujillo ROTATIVARPP DESPACHO.

Hábitos de María Branyas, la mujer que vivió 117 años ROTATIVARPP SHORTRPP.

Oportunidades de emprender con el turismo shortrpp.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 26/09/2025 ROTATIVARPP.

¿La clave de la longevidad?: los hábitos que tenia la mujer que vivió 117 años ROTATIVARPPSEGMENTO.

Día Mundial del Turismo: Impulsando emprendimientos en Perú ROTATIVARPP SEGMENTO.

Incidencias reportadas contra censistas: robo, agresión, mordeduras de perro ROTATIVARPPENTREVISTA.

Alianza Lima sin Zambrano: ¿faltó liderazgo en Coquimbo ante U. de Chile? VamosAlVar.

ENVIVO ENCENDIDOS 26/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 26/09/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 26/09/2025 FCCRPP.

Alianza eliminado: ¿Fueron acertadas las declaraciones de Gorosito sobre Aquino? shortrpp.

¿Fue bajo el nivel de los jugadores de Alianza Lima ante U. de Chile?.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.