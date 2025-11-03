GRABADO el 03-11-2025

Conductores afectados tras retorno del cobro de peaje pese a fallo del Poder Judicial

Conductores rechazan el retorno del cobro de peajes en Villa y Punta Negra pese al fallo del Poder Judicial.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Peaje Conductores Cobro

Desde Exitosa Noticias

¡Tenemos un ganador! Hincha de Exitosa Deportes se llevó su camiseta de Alianza Lima.

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 3/11/25.

¿Melgar fue PERJUDICADO por el VAR? Horacio Orzán lanza impactante revelación.

¿No era PENAL? Horacio Orzán responde tras JUGADA POLÉMICA con Paolo Guerrero en Alianza vs Melgar.

Exitosa y 'La Carpita del Sabor' premiaron tu sintonía con 20 deliciosos caldos.

Compañía de Bomberos 184 busca recolectar fondos para comprar nuevos implementos.

Congreso: Trabajador que utilizó cámara en mitin de Keiko será sancionado, asegura Rospigliosi.

Obra "Chicha y Ron: Una historia de Chanchos" regresa tras ganar premio de teatro.

César Ortiz sobre Gobierno de José Jerí: "Debe sentar bases en la lucha contra la criminalidad".

César Ortiz: "Se debe crear una unidad para erradicar la corrupción".

Conductores afectados tras retorno del cobro de peaje pese a fallo del Poder Judicial.

La nutrición en el tratamiento del TDAH.

Exitosa y 'La Carpita del Sabor' premian tu sintonía con 20 deliciosos caldos.

Arritmia cardiaca: Síntomas y tratamientos.

Ministerio de Economía anuncia medidas para optimizar el gasto y fortalecer la estabilidad fiscal.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

¡Tenemos un ganador! Hincha de Exitosa Deportes se llevó su camiseta de Alianza Lima

video

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 3/11/25

video

¿Melgar fue PERJUDICADO por el VAR? Horacio Orzán lanza impactante revelación

video

¿No era PENAL? Horacio Orzán responde tras JUGADA POLÉMICA con Paolo Guerrero en Alianza vs Melgar

video

Exitosa y 'La Carpita del Sabor' premiaron tu sintonía con 20 deliciosos caldos

video

Compañía de Bomberos 184 busca recolectar fondos para comprar nuevos implementos

video

Congreso: Trabajador que utilizó cámara en mitin de Keiko será sancionado, asegura Rospigliosi

video

Obra "Chicha y Ron: Una historia de Chanchos" regresa tras ganar premio de teatro

video

César Ortiz sobre Gobierno de José Jerí: "Debe sentar bases en la lucha contra la criminalidad"

video

César Ortiz: "Se debe crear una unidad para erradicar la corrupción"

video

Conductores afectados tras retorno del cobro de peaje pese a fallo del Poder Judicial

video

La nutrición en el tratamiento del TDAH

video

Exitosa y 'La Carpita del Sabor' premian tu sintonía con 20 deliciosos caldos

video

Arritmia cardiaca: Síntomas y tratamientos

video

Ministerio de Economía anuncia medidas para optimizar el gasto y fortalecer la estabilidad fiscal

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 04 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo