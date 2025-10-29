GRABADO el 29-10-2025

Delincuentes roban moderna camioneta aprovechando el tráfico en SJM

Pasajeros de un bus lograron grabar el atraco protagonizado por dos sujetos.





OcurreAhora MávilaHuertas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de Octubre de 2025.

Dueño de gimnasio tras la caída de sus extorsionadores: "Pido a Dios seguir trabajando".

Municipalidad de Surco tumba la casa de la congresista María Acuña por invadir espacios públicos.

Extorsionadores que provocaban terror a dueño de gimnasio son detenidos en SJL.

Policía detiene a clan familiar por contrabando de juguetes.

ATV Noticias Edición Central: Programa del miércoles 29 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 29 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 29 de octubre del 2025.

Hombre cumple cadena perpetua por violación pero el responsable sería el padrastro de la víctima.

Datos personales de más de 27 millones de peruanos fueron expuestos por la Reniec.

¡Atrévete a hacerte un examen de mama! La mejor forma de vencer el cáncer es detectándolo a tiempo.

Rutas de Lima dejó de cobrar peaje antes que entrara en vigor fallo del PJ.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 29 de Octubre de 2025.

Extorsionador entrega tickets a negocios por cobro de cupos en Comas.

Delincuentes roban moderna camioneta aprovechando el tráfico en SJM.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.