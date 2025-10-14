GRABADO el 14-10-2025

Martín Vizcarra se pronuncia sobre panorama político y cuestiona a José Jerí

En diálogo con Exitosa, Martín Vizcarra habló sobre su proceso de postulación para las elecciones de 2026, la inmoralidad del presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, y diversos temas de la política peruana.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Congreso aprueba acusaciones constitucionales y ONPE designa jefes para revocatoria.

Miguel Palomino cuestiona la informalidad en el transporte público.

Miguel Palomino sobre paro del 15 de octubre: "Los conductores que quieran trabajar lo harán".

Gustavo Minaya sobre José Jerí: Votó a favor de leyes que favorecen al crimen organizado.

Gustavo Minaya sobre la PNP: "No ha habido una limpieza coherente de malos efectivos".

Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada".

Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada".

Minaya sobre asesinatos por extorsiones: "Solo dirigentes sindicales podemos contabilizar 26".

El secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, confirma participación en la marcha.

Gustavo Minaya sobre José Jerí: Votó a favor de leyes que favorecen al crimen organizado.

CGTP se suma a la movilización para exigir que se combata la delincuencia.

CGTP se suma a la movilización para exigir que se combata la delincuencia.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre panorama político y cuestiona a José Jerí.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Congreso aprueba acusaciones constitucionales y ONPE designa jefes para revocatoria

video

Miguel Palomino cuestiona la informalidad en el transporte público

video

Miguel Palomino sobre paro del 15 de octubre: "Los conductores que quieran trabajar lo harán"

video

Gustavo Minaya sobre José Jerí: Votó a favor de leyes que favorecen al crimen organizado

video

Gustavo Minaya sobre la PNP: "No ha habido una limpieza coherente de malos efectivos"

video

Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada"

video

Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada"

video

Minaya sobre asesinatos por extorsiones: "Solo dirigentes sindicales podemos contabilizar 26"

video

El secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, confirma participación en la marcha

video

Gustavo Minaya sobre José Jerí: Votó a favor de leyes que favorecen al crimen organizado

video

CGTP se suma a la movilización para exigir que se combata la delincuencia

video

CGTP se suma a la movilización para exigir que se combata la delincuencia

video

Martín Vizcarra se pronuncia sobre panorama político y cuestiona a José Jerí

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo