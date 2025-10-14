Martín Vizcarra se pronuncia sobre panorama político y cuestiona a José Jerí
En diálogo con Exitosa, Martín Vizcarra habló sobre su proceso de postulación para las elecciones de 2026, la inmoralidad del presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, y diversos temas de la política peruana.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
Congreso aprueba acusaciones constitucionales y ONPE designa jefes para revocatoria.
Miguel Palomino cuestiona la informalidad en el transporte público.
Miguel Palomino sobre paro del 15 de octubre: "Los conductores que quieran trabajar lo harán".
Gustavo Minaya sobre José Jerí: Votó a favor de leyes que favorecen al crimen organizado.
Gustavo Minaya sobre la PNP: "No ha habido una limpieza coherente de malos efectivos".
Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada".
Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada".
Minaya sobre asesinatos por extorsiones: "Solo dirigentes sindicales podemos contabilizar 26".
El secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, confirma participación en la marcha.
Gustavo Minaya sobre José Jerí: Votó a favor de leyes que favorecen al crimen organizado.
CGTP se suma a la movilización para exigir que se combata la delincuencia.
CGTP se suma a la movilización para exigir que se combata la delincuencia.
Martín Vizcarra se pronuncia sobre panorama político y cuestiona a José Jerí.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.