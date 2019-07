Trump recibe burlas por un tuit sobre el arresto de sospechoso de atentados de Bombay

Un tuit de Donald Trump en el que celebraba el arresto "después de diez años de búsqueda" de un paquistaní sospechoso de ser uno de los cerebros de los atentados de Bombay, provocó burlas el jueves en las redes sociales ya que el detenido nunca desapareció de la vida pública en su país.

Hafiz Saeed, acusado por Washington y Nueva Delhi de estar detrás de los atentados de 2008, fue detenido el miércoles en el este de Pakistán, días antes de un viaje del primer ministro paquistaní Imran Khan a Washington para su primer encuentro con Trump.

"Después de diez años de búsqueda, el llamado 'cerebro' de los atentados terroristas de Bombay fue detenido en Pakistán. ¡Se ejerció una fuerte presión en los últimos dos años para encontrarlo!, tuiteó el presidente estadounidense el miércoles.

Hafiz Saeed es el dirigente de la organización islamista el Jamaat-ud-Dawa (JuD), considerada terrorista por la ONU y a la que Nueva Delhi considera como escaparate del Lashkar-e-Taiba (LeT), el grupo acusado de estar detrás de los atentados de Bombay en 2008, que dejaron 160 muertos.

El líder paquistaní de la organización de Jamaat-ud-Dawa (JuD), Hafiz Saeed (centro), encabeza las oraciones fúnebres por los muertos en la Cachemira administrada por India en disturbios, el 11 de mayo de 2018 (AFP/AFP/Archivos)

Pero Saeed, por el que se puso una recompensa de 10 millones de dólares, nunca estuvo desaparecido.

Al contrario, cuando no estuvo bajo la custodia de las autoridades paquistaníes, se dedicaba a dar discursos públicos y entrevistas televisadas e incluso intentó lanzar un partido político para contestar las elecciones generales del año pasado.

Entre los usuarios de las redes sociales que se burlaron de Trump, hubo periodistas que destacaron lo fácil que era acceder a Saeed en los últimos años.

"Es Hafiz Saeed. No Jason Bourne" ironizó en un tuit la presentadora de televisión paquistaní, Amber Shamsi.

"También entrevisté a Hafiz Muhammad Saeed para @AJEnglish en 2015 en una mezquita y en una escuela dirigida por el JuD en Islamabad. No necesité mucho tiempo para encontrarlo", comentó Asad Hashim, corresponsal de Al Jazeera en Islamabad.

La Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos también aludió al tuit del presidente, citando las ocho detenciones -y puestas en libertad- de Saeed desde 2001. "Esperemos a que sea reconocido culpable para celebrarlo", tuiteó.

La libertad de movimiento de Saeed en Pakistán siempre provocó la ira de India, que exigió en varias ocasiones que se le juzgase por su presunto rol en los atentados de 2008.

Muchos vinculan su reciente detención al hecho de que Trump, que a menudo acusó a Islamabad de "hipocresía" en sus relaciones con grupos extremistas, recibirá el lunes en la Casa Blanca al primer ministro paquistaní Imran Khan.

"Hafiz Saeed claramente no se encontraba prófugo cuando me reuní con él en su casa en Lahore en 2013. Su libertad, o su ausencia de libertad, depende a menudo de la presión internacional ejercida a Pakistán por su apoyo a la militancia", tuiteó Declan Walsh, excorresponsal del New York Times en Pakistán.