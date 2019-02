"The Donald" o cuando Trump es la musa de un pintor albanés

Sábado 23 de Febrero de 2019 - Desde Tirana (AFP)

Un visitante fotografía un cuadro del artista albanés Avni Delvina durante la exposición The Donald, el 19 de febrero de 2019 en Tirana (AFP/AFP/Archivos)

Un pintor albanés dedica al presidente estadounidense Donald Trump, su "ídolo", unas 50 obras expuestas actualmente en Tirana en las que aparece retratado como Rambo, como luchador agarrando por la cintura a Barack Obama, como gigante victorioso frente a la prensa o como Jesucristo crucificado.

Avni Delvina, de 61 años, lo explica con una frase atribuida a George Orwell: "En estos tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario".

A su entender, Donald Trump es el heroico combatiente que pretende ser, en lucha contra las "noticias falsas".

El artista es un admirador de los republicanos estadounidenses y siente especial devoción por Donald Trump, muy impopular sin embargo entre buena parte de la opinión pública internacional.

"La operación orquestada por los medios de comunicación internacionales contra Donald Trump tras su victoria me empujó a montar esta exposición", dijo el pintor cuya exhibición "The Donald" presenta 46 obras que "no están en venta".

"Esta exposición no tiene precio", afirmó.

"Es un trabajo de dos años nacido de mucha indignación frente a los ataques contra una persona, un espíritu libre como Trump", "la política internacional necesitaba el oxígeno de Trump", comenta sonriendo el artista, que también retrató a la esposa del presidente, Melania Trump, como si fuera La Gioconda.

Los albaneses simpatizan en general con Estados Unidos. Un municipio de las afueras de Tirana, Kamza, bautizó un bulevar con el nombre del presidente estadounidense.

Alertas para consumidores:

Autos RAM 1500 presentarían falla en la batería

(11/02/2019) Diveimport S.A. informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca RAM, modelo1500, fabricados en el año 2018, debido a que algunas unidades podrían presentar una falla en el cable a tierra de la batería. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al número telefónico: 712-2000.

Autos Ford podrían presentar falla en suspensión trasera

(08/02/2019) Ford Perú S.R.L. informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Ford, modelo Explorer fabricados entre los años 2011 y 2017, debido a una falla en la suspensión trasera. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al teléfono 6123202 o al email: mvg@prc.com

Diversos autos Toyota presentarían falla en bolsa de aire de copiloto

(01/02/2019) Toyota del Perú S.A. informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de su vehículos de la marca Toyota modelos Etios, Corolla, 4Runner y GX460, debido a que ciertas unidades fabricadas entre los años 2014 y 2017, podrían presentar fallas en la bolsa de aire del lado del copiloto. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa a la línea gratuita 0-800-00669 y/o escribir al correo electrónico: cac@toyotaperu.com.pe

Motocicletas Yamaha modelo T-MAX presentarían fallas en faja

(01/02/2019) Yamaha Motor del Perú S.A. informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus motos de la marca Yamaha, modelo T MAX, fabricadas en el año 2017, debido a que en algunas unidades, la Faja en V es más delgada y ligera, reduciendo su durabilidad. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al teléfono 202-2100 anexo 2160 o al email: lsuarezv@yamaha.com.pe. [...]

Motocicletas Yamaha T-MAX presentarían fallas en la unidad de control del motor

(01/02/2019) Yamaha Motor del Perú S.A. informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus motos de la marca Yamaha, modelo T MAX, fabricadas en el 2017, debido a que en algunas unidades, la programación de la unidad de control del motor podría no ser óptima. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al teléfono 202-2100 anexo 2160 o al email: lsuarezv@yamaha.com.pe.

Autos Jeep Wrangler y Dodge Challenger SRT8 presentarían falla en airbag

(01/02/2019) Diveimport S.A informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de los vehículos de la marca Dodge modelo SRT 8 y de la marca Jeep modelo Wrangler, fabricados entre los años 2013 y 2016, debido a una posible falla en el airbag del copiloto. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al teléfono: 7122021 o escribir al email: dleon@divemotor.com.pe

HP Inc amplía plazo para retiro de baterías de computadoras

(21/01/2019) HP Inc Perú informó sobre la ampliación de su programa de retiro y reemplazo de baterías en determinados modelos de computadoras, fabricados entre diciembre de 2015 a abril de 2018, debido a que podrían sobrecalentarse, generando peligro de incendio y quemaduras. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al número telefónico: 0-800-70027.

Minivan Chery S22 presentaría falla en la columna de dirección

(17/01/2019) Plaza Motors S.A.C informó sobre el llamado a revisión de sus vehículos Chery, modelo S22 de los años 2018 y 2019, debido a una posible falla en el ajuste de los pernos que fijan la funda de columna de dirección, pudiendo ocasionar ruidos en la dirección, juego y vibración en el timón, generando el riesgo que se desprenda la columna de dirección de la caja y se ocasione un accidente. Los usuarios pueden comunicarse al 6307230.

Motocicleta lineal Yamaha XTZ 125 podría presentar fallas en bocatoma y tanque de combustible

(16/01/2019) Yamaha Motor del Perú comunicó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de algunas unidades de las motocicletas Yamaha modelo XTZ 125 del año 2017, que podrían presentar un espacio inusual entre la bocatoma y la tapa del tanque de combustible, lo cual podría ocasionar posibles filtraciones de combustible en caso de un fuerte frenado. Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al teléfono: 202-2100 anexo 2160. o escribir al correo electrónico: lsuarezv@yamaha.com.pe

Motocicleta lineal Yamaha modelo YZFR3 podría presentar problemas en palanca de cambios

(11/01/2019) Yamaha Motor del Perú informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus motocicletas Yamaha, modelo YZFR3 fabricados del 2016 al 2018, debido a una posible inconformidad con el muelle de la palanca de cambio de marchas de ciertas unidades, lo que podría ocasionar la fisura del muelle de la palanca de cambios, imposibilitando el cambio de marcha, con riesgo de accidentes . Los usuarios pueden comunicarse con la empresa al teléfono: 202-2100 anexo 2160. o escribir al correo electrónico: lsuarezv@yamaha.com.pe

Otras noticias

Un pintor albanés dedica al presidente estadounidense Donald Trump, su "ídolo", unas 50 obras expuestas actualmente en Tirana en las que aparece retratado como Rambo, como luchador agarrando por la cintura a Barack Obama, como gigante victorioso frente a la prensa o como Jesucristo crucificado.

Hace 50 años, el avión supersónico franco-británico Concorde, un símbolo de proeza tecnológica y fiasco comercial que aún suscita fascinación, realizó su primer vuelo bajo la mirada de periodistas y curiosos en el suroeste de Francia.

Macron insta a "reinventar" la Política Agrícola Común (PAC) » El presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamamiento este sábado a "reinventar" la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea para garantizar la "soberanía alimentaria, medioambiental e industrial" del continente.

Alertan que la infraestructura mundial de internet está siendo atacada » La internet mundial está siendo objeto de una ola de ataques informáticos de una escala sin precedentes, que consiste en modificar las direcciones de los sitios web para piratearlos, alertó el viernes la organización internacional que asigna direcciones en la red de redes (ICANN).

Comunidad hondureña rinde tributo a la asesinada ambientalista Berta Cáceres » Cantarranas, un pintoresco municipio cercano a la capital hondureña, rindió homenaje a la ambientalista Berta Cáceres al cumplirse próximamente el tercer aniversario de su asesinato, informaron este viernes autoridades de la alcaldía.

Aplicaciones envían a Facebook datos personales sensibles, según informe de prensa » Facebook recupera datos personales sensibles e íntimos transmitidos por aplicaciones, incluso si el usuario carece de cuenta en la red social, afirmó el viernes el diario The Wall Street Journal.

Trump optimista sobre negociaciones con China, que se extienden hasta el domingo » El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista el viernes en lograr un acuerdo para resolver la disputa comercial con Pekín y anunció una próxima reunión en Florida con su homólogo chino para resolver los puntos más delicados del diferendo.