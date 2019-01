El Reino Unido sigue siendo un destino "atractivo" para las inversiones extranjeras a pesar de la salida anunciada de varias empresas extranjeras por el Brexit, aseguró este miércoles en Davos el ministro de Comercio Internacional británico, que dijo que su país está "abierto a los negocios".

Minimizando el impacto de las decisiones de Sony y Dyson de trasladar su sede fuera del Reino Unido, Liam Fox dijo a la AFP que el país "está abierto a los negocios y sigue siendo un destino atractivo para las inversiones directas extranjeras, incluso durante el periodo de incertidumbre sobre el Brexit".

Frente a la perspectiva de una ruptura sin acuerdo con la Unión Europea en marzo, Fox subrayó su intención de concluir en breve varios acuerdos bilaterales con sus socios comerciales no europeos para asegurar una transición sin obstáculos.

La agencia de seguridad sanitaria francesa Anses advirtió el miércoles que algunas sustancias químicas presentes en los pañales desechables pueden representar un riesgo para la salud de los bebés.

El grupo español Santander informó el miércoles que cerrará el 20% de sus sucursales en Reino Unido hasta finales de año, lo que debería implicar la supresión de unos 1.270 puestos de trabajo, debido al uso creciente de la banca en línea.

Entre las hormigas obreras no hay capataz alguno. Estos insectos construyen sus senderos sin recibir ninguna consigna y sin intercambio de información que valga, según un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B.