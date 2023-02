Desde Achill (Irlanda) (AFP)

Remotas islas irlandesas disfrutan el atractivo turístico de los Oscar

Entre los muchos agradecimientos de Colin Farrell cuando recibe un premio por su papel en "The Banshees of Inisherin", el actor no olvida Achill Island e Inis Mor, islas irlandesas que ya se benefician del interés turístico suscitado por la película.