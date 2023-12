Desde Londres (AFP)

Reino Unido renuncia a volver al sistema imperial de unidades de medida

El gobierno británico anunció el miércoles que no restablecerá el sistema imperial de unidades de medida (onza, pulgada, etc.), del cual el ex primer ministro Boris Johnson había hecho un símbolo de los beneficios del Brexit., limitándose a autorizar la venta de pintas de vino.