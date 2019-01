La universidad de Oxford suspende nuevas financiaciones de Huawei

Viernes 18 de Enero de 2019 - Desde Pekín (AFP)

La universidad de Oxford suspendió toda la financiación procedente del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, a quien varios países acusan de supuestos vínculos con Pekín.

"La universidad de Oxford decidió el 8 de enero no no buscar más nuevas oportunidades de financiación con Huawei Technologies Co Ltd o empresas relacionadas a su grupo", anunció la universidad en un comunicado.

"Huawei fue informado de la decisión" que "se aplica a la financiación de los contratos de investigación y a las donaciones filantrópicas" y "fue tomada por las preocupaciones expresadas estos últimos meses respecto a las colaboraciones entre Reino Unido y Huawei", precisó la universidad.

Por su parte, Huawei dijo que no habían sido informado de esta decisión y que estaba a la espera de "explicaciones completas de la universidad".

"Operamos en Reino Unido desde 2001, empleamos a 1.500 personas y mantenemos colaboraciones de investigaciones desde hace tiempo con otras 20 universidades británicas que trabajan en el desarrollo de tecnologías futuras", recuerda la empresa.

Gigante mundial de telecomunicaciones, Huawei es criticado por varios países, entre ellos Estados Unidos, Australia y Japón, por posibles problemas de seguridad nacional, y le ha sido prohibido el despliegue de su red ultrarrápida 5G. En la prensa también trascendieron las dudas que tienen al respecto Francia, Alemania y Reino Unido.

Otras noticias

Un cohete japonés colocó el viernes en órbita siete minisatélites, uno de ellos destinado a crear una lluvia artificial de meteoritos, como si fueran unos fuegos artificiales espaciales.

La universidad de Oxford suspendió toda la financiación procedente del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, a quien varios países acusan de supuestos vínculos con Pekín.

Nissan quiere recuperar 8 millones de euros pagados a Ghosn por una filial » El grupo automovilístico japonés Nissan anunció este viernes que quiere recuperar la suma de casi ocho millones de euros que una filial establecida en Holanda con su compatriota Mitsubishi Motors (NMBV) le pagó indebidamente a Carlos Ghosn.

Tesla llamará a revisión más de 14.000 autos en China por airbags » El constructor de automóviles estadounidense Tesla llamará a revisión 14.123 vehículos en China por posibles problemas en los airbags con piezas del fabricante japonés Takata, extinto en la actualidad, anunció el viernes la autoridad de control del mercado chino.

Un agricultor sirio, convertido en gondolero a causa de las fuertes lluvias » Con las intensas lluvias que azotan el noroeste de Siria, Abu Ihab, un agricultor, se ha metido a gondolero. Por los callejones inundados de su pequeña ciudad, navega al rescate de los habitantes para llevarlos de un lado a otro.

Buzos nadan con gigantesco tiburón blanco en la costa de Hawái » Un enorme tiburón blanco, que se cree es uno de los más grandes hasta ahora registrados, fue visto a las afueras de la costa de Hawái por buzos que nadaron a su lado.

Netflix consigue buenos resultados a finales de 2018 » La plataforma online de películas y series Netflix obtuvo buenos resultados en el último trimestre de 2018, logrando más de 8,8 millones de nuevos abonados, aunque su rentabilidad se vio afectada por la financiación de producciones originales para atraer a más clientes.