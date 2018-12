Lunes 24 de Diciembre de 2018 - Desde Washington (AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que el único problema que tiene la economía estadounidense es la Reserva Federal, reiterando sus críticas a la política monetaria que lleva adelante el banco central.

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen una idea sobre el mercado, no necesariamente entienden las guerras comerciales o la fortaleza del dólar", tuiteó el mandatario.

Pese a las reiteradas críticas del presidente estadounidense, la semana pasada la Fed subió las tasas de interés de referencia, un movimiento que sacudió con fuerza a los mercados, que operan a la baja.

"La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene el tacto, no puede golpear", dijo Trump para quien los buenos indicadores que muestra la economía constituyen los principales logros de su mandato.

La críticas de Trump hacia la Reserva Federal han roto una tradición de independencia entre el gobierno y el emisor estadounidense. Durante el fin de semana CNN y Bloomberg informaron que el mandatario podría estar pensando en sacar de su puesto al presidente de la Fed, Jerome Powell. Esta versión fue desmentida por el gobierno.

