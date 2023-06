La justicia alemana pospone la audiencia sobre las demandas contra las vacunas anticovid

La primera audiencia en un tribunal de Hamburgo sobre las demandas presentadas en Alemania por personas vacunadas contra el covid-19 que dicen sufrir efectos secundarios fue pospuesta este lunes por un recurso de los querellantes para que el caso sea analizado por varios magistrados.

El caso es muy complejo. Las vacunas contra el covid-19, elaboradas en pocos meses, salvaron vidas, pero algunos afirman que perjudicaron su salud.

El proceso debía empezar este lunes con una audiencia que se esperaba que durara varias horas, pero el inicio del juicio fue pospuesto a último minuto por un recurso de la parte querellante que cuestionó la imparcialidad del juez y pidió que el caso sea tomado por un panel de magistrados.

"La imparcialidad del juez fue cuestionada por los abogados querellantes", anunció poco después del inicio de la audiencia un portavoz del tribunal.

Una persona se vacuna contra el covid-19 el 28 de febrero de 2022 en Berlín (AFP/AFP/Archivos)

Los abogados piden que el juicio sea presidido por un panel de magistrados especializados en temas de salud y no un único juez, lo que permitiría contar con personas "realmente expertas", explicó Marco Rogert, uno de los abogados.

En los próximos días tendrá lugar una nueva audiencia y el tribunal va a decidir la forma del proceso, señaló el abogado.

La campaña de vacunación contra el covid fue de una magnitud inédita con el objetivo de combatir una pandemia mortal que provocó el confinamiento de millones de personas y paralizó la economía mundial.

El laboratorio alemán BioNtech desarrolló junto al estadounidense Pfizer una de las principales vacunas contra el covid.

Según la Agencia Europea de medicamentos (EMA) las vacunas ayudaron a evitar unas 20 millones de muertes.

Pero, cientos de querellas han sido presentadas en Alemania que buscan que se reconozca que hay un vínculo de causalidad entre las vacunas y el desarrollo de patologías médicas.

- Ictus y trombosis -

Una demandante asegura sufrir efectos como "dolor en la parte superior del cuerpo, hinchazón de las extremidades, agotamiento, fatiga y trastornos de sueño" tras recibir la vacuna de Pfizer- BioNtech, según el tribunal.

Tantos problemas "nefastos para el trabajo" de esta médica, empleada en un hospital, "quien no puede trabajar la misma cantidad de horas" que antes, declaró a AFP su abogado Tobias Ulbrich.

Reclama al menos 150.000 euros por daños y perjuicios, agregó el tribunal.

Se esperan más audiencias los próximos meses, y el abogado dice representar unos 250 querellantes, "todos con buena salud" antes de sufrir síntomas que atribuyen a la vacunación.

"Los síntomas son muy diferentes, van del ictus a la trombosis y las enfermedades cardíacas", resumió Joachim Cäsar-Preller, otro abogado alemán que representa a 140 clientes con casos similares.

De las 192 millones de vacunas aplicadas en Alemania, el instituto científico Paul Ehrlich recibió 338.857 reportes de supuestos efectos secundarios, de los cuales 54.879 son considerados graves.

El laboratorio BioNtech explica que hasta el momento "no se ha probado ninguna relación causal entre los problemas de salud descritos y la vacunación en los casos examinados".

BioNtech cobró fama mundial al asociarse con Pfizer para fabricar una vacuna ARN mensajero contra el covid-19, de la cual se vendieron millones de dosis.

La innovadora tecnología y la rapidez de su homologación debido a la emergencia sanitaria generaron una ola de escepticismo y desinformación sobre la vacuna, cuestionando su seguridad.

- "Largo camino" -

No obstante, la comunidad médica en Alemania ha tomado con seriedad la existencia de síntomas posvacuna, y muchos hospitales instalaron consultas dedicadas a esos casos.

Además de la vía jurídica, se prevén recursos administrativos en casos de complicaciones con la vacunación.

Más de 8.000 demandas de este tipo se habían presentado a mediados de abril y 335 fueron aceptadas, según los medios alemanes.

Los procedimientos judiciales para establecer una relación de causalidad con las vacunas serán un "largo camino lleno de trampas", reconoció el abogado Cäsar-Preller.

Según la ley, para establecer la responsabilidad de los fabricantes, los efectos secundarios deben superar un "nivel justificable según el conocimiento de la ciencia médica".

Los daños deben ser suficientemente "graves" para ser tomados en cuenta, explicó Anatol Dutta, profesor de derecho de la Universidad de Múnich.

La demandante Kathrin K., de 45 años, considera que sus síntomas entran en esa categoría.

Aseguró a AFP que perdió "25 kilos en diez días" tras la inyección y que debió someterse a varias operaciones de intestinos.

"Odio que me digan que soy un caso aislado. No es así", insiste esta ex vendedora.