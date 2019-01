Francia multa a Google con 50 millones de euros por uso de datos personales

Lunes 21 de Enero de 2019 - Desde París (AFP)

La autoridad francesa de protección de datos anunció este lunes que infligió una multa récord de 50 millones de euros a Google por no haber informado claramente a sus usuarios sobre su política de uso de datos personales.

La Comisión Nacional de Informática y libertades (CNIL) pronunció una sanción contra el gigante estadounidense por "falta de transparencia, información insatisfactoria y ausencia de consentimiento válido" sobre el uso de los datos personales de sus usuarios, según un comunicado del organismo.

Según la CNIL, Google dificulta demasiado la comprensión y la gestión de las preferencias de los usuarios sobre el uso de sus datos personales, en particular en lo que se refiere a la publicidad dirigida.

"La gente espera de nosotros altos estándares de transparencia y control. Estamos profundamente comprometidos a cumplir con esas expectativas y los requisitos de consentimiento del GDPR", dijo un portavoz de Google en una declaración.

"Estamos estudiando la decisión para determinar nuestros próximos pasos".

La CNIL es la primera instancia europea de regulación en sancionar a una plataforma mundial de internet sobre la base del nuevo reglamento europeo de protección de datos (RGPD), que entró en vigor el 25 de mayo.

Este nuevo reglamento europeo prevé sanciones de hasta 4% del volumen de negocio total anual global por incumplimiento de la obligación de proteger los datos personales de los ciudadanos europeos.

"No negamos que Google informe" a sus usuarios sobre el uso de sus datos personales, dijo a la AFP Mathias Moulin, director de la protección de los derechos y de las sanciones de la CNIL.

"Pero la información no es fácilmente accesible y está diseminada en diferentes documentos", señaló.

"A veces se necesitan cinco clics para acceder a una información", añadió, por lo que concluye que Google no propone una información "clara y comprensible".

La CNIL tomó esta sanción tras recibir quejas colectivas de dos asociaciones en mayo del año pasado, poco después de la entrada en vigor de la directiva europea.

Una fue presentada en nombre de unos 10.000 firmantes por la asociación francesa Quadrature du Net, mientras que la otra fue presentada por None Of Your Business, creada por el activista austriaco Max Schrems.

Schrems había acusado a Google de obtener el "consentimiento forzado" mediante el uso de casillas emergentes en línea o en sus aplicaciones.

