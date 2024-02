En el día del amor se casan 200 parejas en Nicaragua

Vestida de blanco, María Gutiérrez besa a René Fonseca para sellar el compromiso que ambos asumieron el miércoles en una boda masiva que unió a 200 parejas en Nicaragua.

"Es algo que nació de nuestros adentros", dice a la AFP Gutiérrez -de 47 años- sobre su unión con Fonseca, a quien conoció hace ocho años, poco antes de partir hacia la boda y mientras ajustaban sus vestimentas en la modesta casa que comparten en las afueras de Managua.

"Para mí es lo más lindo casarme en esta fecha y más como ya estoy de una avanzada edad, me siento muy feliz", indica Fonseca, de 68 años, a la AFP.

A la ceremonia masiva con motivo del día de los enamorados acuden principalmente parejas de bajos recursos económicos y de distintos lugares del país, de edades variadas, así como personas que después de años de compartir hogar decidieron legalizar su unión aprovechando la festividad.

René Fonseca, de 68 años, pone un anillo de boda a Flor de María Gutiérrez, de 47 años, durante una ceremonia civil gratuita el Día de San Valentín en el Puerto Salvador Allende de Managua, el 14 de febrero de 2024 (AFP/AFP)

La boda masiva es patrocinada por la oficialista Nueva Radio Ya y cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Daniel Ortega, el poder judicial y la alcaldía de Managua, que asumen los gastos legales por los matrimonios.

"Hemos casado a más de 10.700 parejas a nivel nacional" en 21 años de promover los matrimonios en masa, comenta a la AFP William Martínez, de la Nueva Radio Ya.

Jimmy Carillo, de 36 años, y Marina Villarreal, de 37, son dos no videntes que, por intervención de familiares, se conocieron hace ocho meses por medio de llamadas telefónicas que les llevaron a compartir la cotidianidad y el amor, que los movieron a casarse.

Carillo explica a la AFP que el amor "es algo que no se puede sentir, o sea, no se puede ver, solo se puede sentir y yo logro sentir ese amor porque solo ella, que es igual que yo, me lo sabe demostrar".

La jueza del Tercer Distrito de Familia, Xiomara Rivera, tomó juramento a las 200 parejas al casarse.

Fredy Gutiérrez, de 72 años, señala a la AFP que con su pareja de hace 14 años, Socorro Chavarría, de 60 años, decidieron comprometerse bajo la ley para fortalecer sus lazos maritales.

"Ustedes saben que un papel no da la felicidad. Ya hemos sido felices, pues ahora legalmente vamos a ser más felices", agrega.

La ceremonia tuvo lugar en una plaza del centro turístico "Puerto Salvador Allende", a la orilla del lago Xolotlán de Managua, con la participación de funcionarios de gobierno, jueces de familia, autoridades de la alcaldía capitalina y un pastor evangélico que ofreció bendiciones a las parejas.