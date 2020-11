China busca impulsar agenda comercial en cumbre de la APEC ante EEUU en retirada

China tiene la posibilidad de seguir remodelando la agenda comercial de Asia-Pacífico en la cumbre de la APEC, días después de haber promovido un ambicioso pacto regional, mientras Estados Unidos sigue aún sumido en un proteccionismo defensivo.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebra de forma virtual el 20 de noviembre debido a la pandemia del coronavirus, congrega a 21 economías de la cuenca del Pacífico, incluyendo a las dos mayores economías del mundo --Estados Unidos y China--, que suman el 60% del total del PIB mundial.

México, Perú y Chile son los países latinoamericanos que integran este foro.

China se ha convertido en la fuerza dominante en este grupo mientras Estados Unidos, desde la elección de Donald Trump en 2016, le dio la espalda al multilateralismo y optó por el "America first" (Estados Unidos primero) del actual inquilino de la Casa Blanca.

El primer ministro de VIetnam, Nguyen Xuan Phuc (dcha), junto a otros líderes de países asiáticos durante la cumbre virtual de la Asociación Económica Regional Integral en Hanói, Vientam, el 15 de noviembre de 2020 (AFP/AFP/Archivos)

El presidente chino Xi Jinping ocupará un lugar central en esta cumbre, y hará un discurso sobre "El futuro de la cooperación internacional" al inaugurarse el jueves el evento, que tendrá una duración de dos días.

"Estados Unidos, aún bajo el proteccionismo de la administración Trump, probablemente no tendrá este año un rol proactivo en la APEC" afirmó Oh Ei Sun, analista del Singapore Institute of International Affairs.

"En consecuencia, es casi inevitable que China trate de imponer, como nunca antes, su visión del comercio", agregó.

Estados Unidos no ha anunciado aún quién será su representante en el evento.

Trump, que persiste en no reconocer la victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial del 3 de noviembre, ha ignorado ya la más reciente cumbre asiática promovida por China, que condujo el domingo pasado a la firma por 15 países de Asia y Pacífico de un ambicioso acuerdo comercial, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés).

La RCEP pretende crear una gigantesca zona de libre cambio entre las 10 naciones que integran el ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) junto a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

- Tensiones comerciales -

Durante los cuatro años de presidencia de Trump todas las cumbres de la APEC han estado marcadas por la escalada comercial entre China y Estados Unidos, con una guerra de aranceles por parte de ambas partes a bienes por valor de varios miles de millones de dólares.

En la mas reciente reunión de la APEC, en 2018, los integrantes del foro fueron por primera vez incapaces en consensuar un texto común, todo ello debido a las enormes divergencias entre Pekín y Washington.

Con Biden asumiendo la presidencia de Estados Unidos desde el 20 de enero, existe la esperanza de un mayor compromiso de Estados Unidos hacia la APEC y otras instituciones u organismos internacionales.

"Hubo mucha agitación durante la saliente administración" norteamericana, afirmó Cai Daolu, experto de comercio internacional del Singapore Business School.

"La visión optimista es que (el nuevo gobierno en Estados Unidos) traiga cambios en lo que respeta a política comercial", agregó.

No obstante, los observadores advierten que la prioridad de Biden será la lucha contra la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.

Además, ven difícil que Biden se sume masivamente a acuerdos comerciales internacionales, dada la fuerte oposición interna que se prevé va a tener.

La cumbre de la APEC, que este año le corresponde organizar a Malasia, no ofrecerá según los analistas grandes novedades ni medidas concretas.

Pero se espera que el foro --que también incluye a Japón y Rusia-- estimule la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia.