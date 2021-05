Argentina suspende exportaciones de carne bovina por 30 días

Argentina, cuarto exportador mundial de carne bovina con 819.000 toneladas en 2020, suspendió por 30 días sus ventas al exterior mientras define medidas de emergencia para frenar el aumento sostenido de su precio en el mercado interno, informó el gobierno en un comunicado el lunes.

"Como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno, el gobierno decidió la instrumentación de un conjunto de medidas tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Mientras se termina de implementar esas medidas, las exportaciones de carne vacuna estarán limitadas durante 30 días", precisó el parte de Presidencia.

Se habilitarán mecanismos de excepción para operaciones de comercio exterior en curso.

La decisión fue comunicada por el presidente de centro-izquierda Alberto Fernández a los representantes del sector exportador de carne nucleados en el consorcio ABC, durante un encuentro en la Casa Rosada (sede del gobierno).

En 2020, las exportaciones argentinas de carne y cuero bovinos fueron equivalentes a 3.368 millones de dólares, una caída de 16,5% con respecto a 2019 (AFP/AFP/Archivos)

En 2020, las exportaciones argentinas de carne y cuero bovinos fueron equivalentes a 3.368 millones de dólares, una caída de 16,5% con respecto a 2019. Los principales destinos fueron China, Alemania e Israel, según el estatal instituto de estadísticas Indec.

A la vez, Argentina es el cuarto exportador mundial de carnes bovinas, detrás de Brasil, Australia e India, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Fernández se había dicho "preocupado" por los aumentos de los precios en el país, fundamentalmente en los productos alimentarios, en una entrevista la noche del domingo tras su regreso a Argentina de una gira por Europa.

- "Migajas" -

"Me preocupan mucho los aumentos de precios, son inexplicables. Vengo decidido a atacar ese tema. Me preocupa mucho porque es inexplicable, sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril", declaró al canal de noticias C5N.

El mandatario dijo que "celebra" que el país exporte carne, pero lamentó que esto haga aumentar su precio para los argentinos. Asimismo, se quejó de que se destine solo "una migaja de 8.000 toneladas de carne (en un acuerdo de precios rebajados en los supermercados) cuando acá se consumen 200.000 toneladas por mes".

Los argentinos consumen de promedio 49,2 kilos de carne vacuna anuales frente al pico de 69,3 kilos por año que se alcanzó en abril de 2009, según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes.

Argentina tiene uno de los índices de precios al consumidor más altos del mundo. En abril, la inflación fue de 4,1% y acumuló un incremento de 17,6% en el primer cuatrimestre, de acuerdo con el Indec.

El sostenido incremento inflacionario reforzó la impresión de que será muy difícil para el gobierno cumplir la meta inflacionaria de 29% anual calculada en la ley de Presupuesto.

El costo de vida en los últimos 12 meses se elevó 46,3%, según el Indec, pero el precio de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 65,3% en abril en comparación con igual mes del año anterior, informó el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Para enfrentar los efectos económicos de un largo confinamiento en 2020, el gobierno lanzó un importante programa de ayudas, que implicó una elevada emisión monetaria.

Las exportaciones agrícolas representan la mayor fuente de divisas del país.

Argentina atraviesa por su tercer año de recesión, agravada en 2020 por la pandemia del covid-19, que llevó a una caída del Producto Interno Bruto de 9,9%. La pobreza alcanza a 42% de la población.

- Rechazo -

En una primera reacción, las organizaciones de la llamada Mesa de Enlace del Campo rechazaron la medida del gobierno.

"Vamos a juntarnos de inmediato para ejercer un rechazo total a esta nefasta medida", advirtió la noche del lunes el ganadero Daniel Peregrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que reúne a grandes productores.

Según Peregrina, "el daño que provoca la medida va a disminuir la oferta de carne, haciendo que los precios terminen subiendo como ya ocurrió en el pasado".

"Es un error el cierre de exportaciones de carne. Marcha atrás para el desarrollo y crecimiento de la ganadería. Vamos camino a un cese de comercialización", advirtió en Twitter la organización Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).