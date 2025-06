GRABADO el 17-06-2025

"Se quería fugar": Menor de edad termina en UCI tras ser atropellado por sujeto sin licencia

Un menor deportista se dirigía a entrenar en bicicleta cuando, de repente, fue embestido por un conductor. El joven quedó grave al instante, con heridas en la cabeza y el pie. Luego, en el centro médico, quedó inconsciente y fue llevado a UCI. Sin embargo, lo más indignante es la actitud del conductor, quien no contaba con licencia y, según la madre de la víctima, intentó fugar.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Colegios de Comas en emergencia por su infraestructura: "Se ha desprendido la columna de la pared".

Asesinaron a un reciclador y metieron el cuerpo en una maleta.

Transportistas convocan nuevo paro contra la inseguridad: "En Plaza Norte a las dos de la tarde".

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025.

"Grietas, cables expuestos y fallas en medidas de seguridad": Municipalidad clausura Larcomar.

EXCLUSIVO: LAS CONVERSACIONES DE "EL MONSTRUO" EN PARAGUAY.

Latina Noticias es el medio con más alcance en Perú: "Es un estudio con credibilidad mundial".

Más de 3 mil casos de conjuntivitis al año en Perú: ¿Cómo se contagia y cómo podemos tratarla?.

"Challapalca es un hotel de lujo": Rafael López Aliaga insiste en enviar presos a El Salvador.

Adultos y niños caminan más de media hora al lado de autopista Prialé: Carros no avanzan por obras.

NUEVA ESTAFA DE TRABAJO POR INTERNET: ASÍ ROBAN TU DINERO Y DATOS.

"Se quería fugar": Menor de edad termina en UCI tras ser atropellado por sujeto sin licencia.

JUICIO CONTRA PEDRO CASTILLO POR GOLPE DE ESTADO.

CAEN "LOS DEL CARMEN" : BANDA DE EXTORSIONADORES QUE OPERABA EN LIMA NORTE Y CALLAO.

Reponen a Benavides como fiscal suprema, pero ¿qué pasará con la actual Fiscal de la Nación?.

Además hoy día 17 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.