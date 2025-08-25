Fe de Erratas JOSÉ SANTIVÁÑEZ REGRESA AL EJECUTIVO Y LÓPEZ ALIAGA DEFIENDE SU DESIGNACIÓN ATV
Indignación en Áncash: alcalde acusado de homicidio sigue en funciones.
Cambista olvida 7 mil soles y dinero regresa a sus manos gracias a cliente.
Ministro de Trabajo respalda nombramiento de Santibáñez y pide esperar resultados.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.
Cobran con explosivo deuda "gota a gota" en Chorrillos y aterrorizan a vecinos.
SMP: Chofer y cobrador huyen tras accidente de bus que destrozó una casa.
Secretos de Cocina: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.
Secretos de Cocina: Sandra Plevisani nos enseña a preparar unos deliciosa cupcakes de chocolate.
Loreto: Pobladores de la isla Santa Rosa no cuentan con sistema de salud.
Miraflores: Policías sacarían a vecinos atrincherados en un parque.
Vecinos de Miraflores se atrincheran a parque oponiéndose a la instalación de un módulo de seguridad.
Sereno en moto invade la vereda y atropella a una mujer que caminaba tranquilamente.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de agosto de 2025.
Precios de los pescados y mariscos suben por el oleaje anómalo.
