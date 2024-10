La ex conejita Playboy, #TilsaLozano lo revela todo en #cafeconlachevez | confesiones sobre 'Las Vengadoras', Magaly Medina, Gisela Valcárcel, Olinda Castañeda, Vanessa Terkes, sus romances, su matrimonio con Jackson Mora y mucho más. Ponte cómodo y disfruta de un café con mucho 'chimi chimi'. #podcast #trome #entrevista



00:00 INICIO

04:30 SU REGRESO A LOS ESCENARIOS

05:22 LA REACCIÓN DE JACKSON MORA AL VERLA DE NUEVO SOBRE LOS ESCENARIOS

07:40 SU MATRIMONIO CON JACKSON MORA

08:52 LO QUE LE MOLESTA DE SU RELACIÓN CON JACKSON MORA

13:10 ¿LE REVISA EL CELULAR A JACKSON MORA

14:30 SU ENCUENTRO CON MAGALY MEDINA: ELLA SIEMPRE HABLA DE MÍ

16:25 CÓMO CUIDA A SUS HIJOS DEL INTERNET Y LAS NOTICIAS

16:58 SU HIJA LE PREGUNTÓ SOBRE SUS EXPAREJAS

17:27 SU HIJA LLEGÓ CANTANDO ‘SOY SOLTERA’ A LOS 3 AÑOS (SHORT)

21:17 YA NO QUIERE HABLAR DEL TEMA ‘LOCO VARGAS’

24:55 ¿JACKSON ES EL AMOR DE SU VIDA

28:50 LA FAMILIA DE TILSA LOZANO EN ARGENTINA

31:13 SOBRE MILETT FIGUEROA

31:49 NUNCA HA LLORADO POR LAS CRÍTICAS

38:47 ¿LE TIRAN MAICITO AÚN

40:09 ¿CUANTO GANABA CON SUS PRESENTACIONES

40:41 ¿VOLVERÁN LAS VENGADORAS

45:05 SUS CUESTIONAMIENTOS A OLINDA CASTAÑEDA…

48:55 EL GRAN CHEF: SUFRÍ QUEMADURAS

51:10 VANESSA TERKES: ES RARITA, SE QUEJABA DE TODO

54:11 ¿VOLVERÁ A LA TV

56:20 JUICIOS EN LA TV: ANGIE JIBAJA Y MÁS…

57:35 ¿TENDRÁ MÁS HIJOS

59:07 LAS CRÍTICAS A SU PESO: SUBÍ 23 KILOS

59:46 ¿SE HIZO ARREGLITOS EN LOS GLÚTEOS

01:03:45 ME CONSIDERO UNA TÍA REGIA

01:03:57 GISELA VALCÁRCEL

01:06:10 LA MANSIÓN DE PLAYBOY

01:08:13 MAGALY: LE DESEO LO MEJOR…

01:08:29 CAFÉS CARGADOS



