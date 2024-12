El analista político, Ángel Delgado, se pronunció luego que el chofer del vehículo presidencial conocido como "cofre", cambió su versión ante la Fiscalía y señaló que llevó a la presidenta Dina Boluarte al condomino Asia del Sur y no a Mikonos, como afirmó en un principio.



En entrevista para 2024 en 24 Horas, el analista político criticó duramente al gobierno de Boluarte Zegarra, calificándolo de "estúpido" por su falta de transparencia y su tardía reacción para esclarecer los hechos.



"La torpeza gigantesca, inmensa, que no tiene nombre por parte del gobierno y la señora Boluarte, hace que se creen situaciones que, si se hubiera dado la información o la respuesta oportuna cuando empezó el problema, quizás eso se hubiera mitigado y ahí quedaba [...] este es un gobierno realmente estúpido que permite que sucedan este tipo de cosas por no aclarar", dijo.



SOBRE DINA BOLUARTE



En ese sentido, Delgado criticó duramente a la jefa de Estado y la comparó con su antecesor, el golpista Pedro Castillo: "A mi juicio (Boluarte) es la continuación de Castillo, por lo menos en corrupción e incapacidad", sostuvo.

