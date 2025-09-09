GRABADO el 09-09-2025

De 5 a 7 ¡LO HIZO DE NUEVO! MADURO ADELANTA LA NAVIDAD PARA EL 1 DE OCTUBRE - ATV

¡Bienvenidos a "De 5 a 7"! Tu cita diaria con las tendencias, conversaciones frescas y todo lo que está dando de qué hablar. Este PROGRAMA de ATV Digital llega para acompañarte en esas horas donde el día se convierte en noche. Actualidad, estilo, cultura y más en un formato desenfadado y cercano. ¡No te pierdas el inicio de esta nueva propuesta!
Fe de Erratas Solicitan levantar secreto de comunicaciones de periodistas - ATV.

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte tras recibir título de propiedad.

De 5 a 7 ¡LO HIZO DE NUEVO! MADURO ADELANTA LA NAVIDAD PARA EL 1 DE OCTUBRE - ATV.

Incremento de costo de pasajes aéreos genera inquietud entre pasajeros y especialistas.

Congreso declara persona no grata a presidenta de México.

Fiscalía interviene Municipalidad de Comas por presuntas irregularidades del alcalde.

Perú reconsidera su participación en la CIDH.

SJL: adolescentes arrojan pirotécnico adentro de un colegio.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 09 de septiembre del 2025.

Centro de Lima: Extorsionador quema combi durante la madrugada por negarse a pagar cupos.

Mujer denuncia que sus hermanas mayores la quieren sacar de la casa: "Extraño mucho a mi mamá".

'Secretos de cocina': Aprende a preparar palitos de queso con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del martes 09 de septiembre del 2025.

Joven falleció tras dar a luz y familiares denuncian negligencia.

Inauguran vía expresa sur pese a no estar terminada en Surco: "Se está generando cuello de botella".

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

