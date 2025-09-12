GRABADO el 12-09-2025

Jóvenes no quieren oír a políticos de izquierda y derecha, sino solo propuestas

Estudio revela que 58 de universitarios no se identifica con tendencia política alguna.

OcurreAhora MávilaHuertas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 12 de SETIEMBRE de 2025.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 12 de septiembre del 2025.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 12 de septiembre del 2025.

Realizarán marcha este sábado para impulsar octavo retiro de la AFP.

Jóvenes no quieren oír a políticos de izquierda y derecha, sino solo propuestas.

Detectan presunto despilfarro de medio millón de soles en Bomberos del Perú.

Joven que viajó en bus atravesado por baranda lucha por su vida ya que puede perder una pierna.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 12 de Setiembre de 2025.

¡Hospital Larco Herrera en UCI! Pacientes e instalaciones se encuentran en el olvido.

Vecina capta a 'robacable' trepado en poste y este con frescura responde: "Ya me voy madrecita".

Caen sospechosos en crimen de funcionario diplomático de la embajada de Indonesia.

De 5 a 7 BODEGUEROS EN JAQUE ANTE OLA DE ASALTOS Y EXTORSIONES -ATV.

Lince sorprende con el desayuno más sabroso del mundo gratis para vecinos.

Policía captura a tres ladrones de autopartes en La Molina.

Chofer choca contra estación Independencia del Metropolitano.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.