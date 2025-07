GRABADO el 16-07-2025

Iquitos: Pareja de ladrones roba mercadería y casi arrastran a seguridad durante su huida

En la ciudad de Iquitos una pareja de delincuentes robó cerca de 200 soles en mercadería de una conocida tienda comercial de la zona, aprovechando un descuido de los trabajadores, quienes no se percataron del robo.



Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Los criminales, un hombre y una mujer, llegaron al establecimiento a bordo de una mototaxi e ingresaron haciéndose pasar como clientes para no levantar sospechas.



Tras cerciorarse de que no los estaban viendo, la fémina procedió a esconder productos de higiene personal, como shampoo y otros, en el interior de su cartera, mientras su cómplice fungía de "campana".



CASI ARRASTRAN A SEGURIDAD



Cuando pensaron que iban a huir pasando desapercibidos, una trabajadora del local alertó al agente de seguridad sobre lo que habían hecho los ladrones y procedió a perseguirlos. El guardia intentó frustrar el robo jalando la cartera de la mujer, pero esta procedió a golpearlo mientras su cómplice aceleró su vehículo, sin importarle que por poco termina arrastrando al agente.



La denuncia ya fue puesta en la comisaría del sector y se espera que con la ayuda de las cámaras de seguridad, la policía logre ubicar y capturar a los delincuentes en el menor tiempo posible.





