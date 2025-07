GRABADO el 16-07-2025

Betssy Chávez: INPE inicia proceso disciplinario en su contra por no asistir a diligencia

La exministra Betssy Chávez, actualmente en prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, rechazó salir del recinto este lunes 15 de julio para asistir a una diligencia judicial programada en el penal de Barbadillo.



Tras ser evaluada por médicos del penal a las 7:00 a.m. como parte del protocolo, expresó su negativa en la puerta principal, exigiendo atención a sus reclamos y anunciando una huelga de hambre. El INPE iniciará un procedimiento disciplinario por inasistencia injustificada, tipificada como falta grave en el Código de Ejecución Penal.



Frente a las acusaciones de Chávez sobre presuntos actos de corrupción, chantaje sexual, cobros indebidos y favoritismos dentro del penal, el INPE ordenó a su Oficina de Asuntos Internos realizar indagaciones preliminares en el centro penitenciario. El objetivo es esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades entre el personal del establecimiento.



Atención médica pendiente



La entidad confirmó que, desde el 11 de julio, una Junta Médica Penitenciaria determinó que Chávez requiere atención especializada en gastroenterología, la cual aún no ha sido programada. Este antecedente se suma al contexto de sus reclamos, aunque no fue citado como motivo directo de su negativa a la salida.



Compromiso institucional



En su comunicado oficial, el INPE reiteró su compromiso con los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la preservación del orden en los penales. La institución mantiene los protocolos activos para gestionar tanto el proceso disciplinario como la investigación de las denuncias formuladas por la interna.

Desde 24 Horas

